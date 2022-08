Reprodução/Twitter Sérgio Camargo no debate presidencial na Band

O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo (PL), afirmou nesta segunda-feira (29) que solicitou abertura de inquérito policial por injúria racial contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) .



A denúncia diz respeito a um acontecimento registrado durante o debate presidencial da Band, que ocorreu no último domingo. Ao longo de uma discussão nos bastidores do evento, o apoiador de Lula chamou Camargo de "capitão do mato".

Minha solidariedade ao Sérgio Camargo, que foi tratado pelo termo racista de "capitão do mato" pelo influenciador de redes sociais da campanha do Lula. pic.twitter.com/dd7WYrK9xm — Sarita Coelho (@saritacoelho) August 29, 2022

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Janones também aparece chamando o candidato a deputado federal pelo PL de "vagabundo" e "desgraçado".



"Vou à Delegacia de Polícia para fazer um pedido de abertura de inquérito policial por INJÚRIA RACIAL contra o deputado André Janones (Avante-MG), que ontem meu chamou de capitão do mato. Vejamos até onde vai sorriso debochado do racista da esquerda", escrevou Sérgio na sua conta oficial do Twitter. Em seguida, ele publicou uma trecho da denúncia apresentada contra o deputado federal.



Abaixo, fragmento da denúncia que apresentarei contra Janones. A peça está pronta e muito bem estruturada. Negros não são uma propriedade da esquerda. Negros são livres. pic.twitter.com/B6ooz6YQHh — Sérgio Camargo Federal 2204/SP (@CamargoDireita) August 29, 2022

Nos bastidores do debate da Band, Janones também bateu boca com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL) . Os políticos trocaram farpas e tiveram que ser separados por outros membros das campanhas.



Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver Salles e Janones gritando um com o outro. No calor da discussão, o ex-ministro ameaçou a partir para cima do parlamentar, que recuou.

🚨AGORA: André Janones e Ricardo Salles brigam nos bastidores da BAND, enquanto ocorre o debate presidencial. pic.twitter.com/q5Hf8e35PM — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 29, 2022

