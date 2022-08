O ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal Ricardo Salles (PL) e o deputado André Janones (Avante) protagonizaram uma confusão nos bastidores do debate da TV Bandeirantes neste domingo (28). Os políticos trocaram farpas e tiveram que ser separados por outros membros das campanhas.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver Salles e Janones gritando um com o outro. No calor da discussão, o ex-ministro ameaçou a partir para cima do parlamentar, que recuou.

🚨AGORA: André Janones e Ricardo Salles brigam nos bastidores da BAND, enquanto ocorre o debate presidencial. pic.twitter.com/q5Hf8e35PM — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 29, 2022

"Vira homem, bate aqui, vem cá se você é homem, valentão. Vagabundo, capitão do mato, desgraçado. Você é um vagabundo", provocou Janones.

"Vem cá! Você está fugindo", rebateu o ex-ministro.

Ricardo Salles está na comitiva de Jair Bolsonaro (PL) para o debate, que ainda conta com os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicação). Já André Janones compõe a equipe de campanha de Lula (PT), onde é responsável pelas redes sociais do petista.

Esse é o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República nas Eleições deste ano. Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de opinião, seguidos por Ciro Gomes (PTD) e Simone Tebet (MDB). Felipe D'Avila (Novo) e Sorarya Thronicke (União Brasil) também participam do debate.