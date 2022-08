Reprodução/Twitter Luiz Felipe d'Avila (Novo)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou hoje (29) o registro de candidatura de Felipe D’Ávila (Novo) à Presidência da República. A decisão foi do ministro Sérgio Banho. O candidato à vice-presidente da chapa, Tiago Mitraud, também obteve o registro de candidatura.

Felipe D´Ávila registrou sua candidatura no início deste mês. Ele declarou à Justiça Eleitoral R$ 24,6 milhões em patrimônio, composto por “cotas ou quinhões de capital”. O Tribunal recebeu 12 pedidos de registro para a disputa presidencial.

