Reprodução/Band André Janones e Ricardo Salles batem boca durante o debate da Band

O deputado federal André Janones (Avante) afirmou que foi o responsável por começar a briga com o ex-ministro Ricardo Salles , candidato a deputado federal. A confusão ocorreu na noite de ontem, durante o debate presidencial na Rede Bandeirantes .

Em vídeo publicado nas redes sociais, o membro do Avante declarou que provocou Salles dizendo que "plantaria uma árvore na casa do ex-ministro."

"Vocês viram toda a polêmica. Vou contar aqui para vocês em primeira mão o que eu falei que gerou essa confusão e que tirou o ex-ministro Ricardo Salles do sério", afirmou o deputado.

Nota oficial sobre a origem da confusão de hoje! Sim, eu confesso, fui eu quem que provoquei e comecei tudo 🥹 pic.twitter.com/Eap3Hqv66L — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 29, 2022

"Eu confesso para vocês que tive minha parcela de culpa, uma vez que cheguei nele cara a cara e disse ao pé do ouvido que eu iria plantar uma árvore na porta da casa dele. Foi isso que gerou toda a confusão", disse Janones.

Janones e Salles discutiram e quase partiram para cima um do outro na sala onde ficaram os convidados dos presidenciáveis que participaram do debate da noite. Assessores e seguranças interviram para afastar os dois, que gritavam e se xingavam.

🚨AGORA: André Janones e Ricardo Salles brigam nos bastidores da BAND, enquanto ocorre o debate presidencial. pic.twitter.com/q5Hf8e35PM — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 29, 2022

"Vira homem, bate aqui, vem cá se você é homem, valentão. Vagabundo, capitão do mato, desgraçado. Você é um vagabundo", provocou Janones.

"Vem cá! Você está fugindo", rebateu o ex-ministro.

Após André Janones assumir a responsabilidade por ter começado a confusão, Salles se pronunciou no Twitter, se referindo ao deputado como "Danones".

"Resumo de ontem: Danones arregão. Onça traíra e Tablet batendo bola. Cangaciro encarnou love and peace. Davila “Alfredo, Traz o Neve”. Molusco ladrão mentindo à vontade e JB REELEITO !", disse o apoiador de Jair Bolsonaro.

Resumo de ontem: Danones arregão. Onça traíra e Tablet batendo bola. Cangaciro encarnou love and peace. Davila “Alfredo, Traz o Neve”. Molusco ladrão mentindo à vontade e JB REELEITO ! — Ricardo Salles 2250 (@rsallesmma) August 29, 2022

