Reprodução: rede sociais - 29/08/2022 Patrícia Pillar e Ciro Gomes

A atriz, diretora e produtora Patrícia Pillar, que foi casada com Ciro Gomes (PDT) por 18 anos, afirmou por meio das redes sociais que as desculpas do ex-marido foram aceitas e que ele não deve "absolutamente nada" a ela. A famosa se refere a uma frase dita há 20 anos, a qual o político disse que o “papel principal” da atriz era “dormir com ele”.

O assunto veio à tona durante o debate entre os candidatos à Presidência da República na noite de ontem (28). Jair Bolsonaro (PL) provocou Ciro ao dizer: “Você falou que a função mais importante da sua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro, peça desculpas aí também”, disse o presidente.

Anteriormente, Gomes havia questionado o porquê da candidatura de Bolsonaro ter dificuldade de cativar as eleitoras mulheres. Ele citou uma recente declaração do mandatário em que ele dizia que deu "uma fraquejada" ao ter uma filha.

O Chefe do Executivo se retratou, disse que já pediu desculpas sobre o ocorrido e citou que o pedetista também "tinha teto de vidro". Ciro rebateu dizendo que a questão com Patrícia foi uma "infelicidade".

"20 anos atrás, cometi absolutamente a infelicidade de fazer gracinha com uma mulher que foi minha companheira durante 18 anos. Já me desculpei por isso milhões de vezes, e isso é de se desculpar a vida inteira", disse.

Ciro continuou e disse que cresceu em um ambiente machista e aprendeu com o erro. "Eu não queria trazer esse assunto aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual me desculpei muitas vezes, mas foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduzir cultura machista. Mas eu aprendi isso, mas você não aprende nunca. É uma pessoa que não tem coração".

Nesta segunda-feira (29), a atriz Patrícia Pillar declarou que já desculpou o candidato e que irá votar nele.

PAREM DE FALAR POR MIM!

1. Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022

"PAREM DE FALAR POR MIM! Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época", disse Pillar nas redes sociais.

A diretora também afirmou que o ex-marido não "deve absolutamente nada" a ela. "Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto".

Além disso, a atriz afirmou que "adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que NUNCA ACONTECEU. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa, sofrerá as devidas medidas judiciais".

