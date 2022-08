Reprodução 17/04/2022 Antonia Urrejola com Gabriel Boric na posse do presidente chileno, em março

A chanceler Antonia Urrejola informou que convocou o embaixador do Brasil em Santiago (Chile) em protesto às acusações do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o presidente do Chile, Gabriel Boric. O mandatário brasileiro, durante suas considerações finais no debate presidencial da noite de ontem (28), culpou o líder chileno de "queimar o metrô" nos protestos de 2019.

"Consideramos essas acusações gravíssimas. Obviamente são absolutamente falsas e lamentamos que em um contexto eleitoral as relações bilaterais sejam aproveitadas e polarizadas por meio da desinformação e das notícias falsas", declarou Urrejola.

Segundo os protocolos da diplomacia, convocar um embaixador é uma forma de sinalizar incômodo com algo. Neste caso, o Chile demostra seu descontentamento com uma declaração do presidente do Brasil.

Ao final do debate, Bolsonaro disse: "Lula apoiou o presidente do Chile também; o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, e olha para onde está indo o nosso Chile".

A ministra de Relações Exteriores, Antonia Urrejola, explicou que enviará uma nota de protesto. "Convocamos o embaixador brasileiro para esta tarde na Chancelaria em nome do secretário-geral de política externa, onde lhe enviaremos uma nota de protesto".

Ela ainda enfatizou que é preciso fortalecer a relação com o Brasil: “Esperamos poder continuar enfrentando os diferentes desafios como povos irmãos que somos, apesar dessas declarações do presidente Bolsonaro”.

