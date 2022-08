Reprodução/Flickr A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR)





A deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje à imprensa que Ciro Gomes (PDT) fez "uma aliança com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)" no primeiro debate entre Presidenciáveis exibido pela Band e TV Cultura, em parceria com UOL e Folha de São Paulo, no último domingo (28).

Lula demonstrou interesse em retomar diálogo com Ciro, porém recebeu respostas atravessadas do pedetista e críticas à gestão do PT. Gleisi também lamentou a postagem de Ciro no Twitter, em que ele questiona a saúde do ex-presidente.

"Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária?", questionou Ciro que, logo em seguida, deletou a publicação.





No debate, Lula afirmou ter "profundo respeito" por Ciro. "De vez em quando podem até falar mal de mim, que não levo em conta. Eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. São muito mais compreensivos aos problemas sociais", disse o petista. No entanto, a estratégia não funcionou e Ciro respondeu que Lula é um "encantador de serpentes" e o criticou pelas alianças políticas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.