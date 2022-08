Reprodução/Band 28.08.2022 Lula e Ciro participaram do debate da Band neste domingo (28)

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República, usou o Twitter para criticar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (29). Ciro falou sobre a aparência do petista e disse que ela demonstra que o candidato 'está fraco' para enfrentar 'a direita sanguinária' nas eleições de outubro.

No domingo (28), Ciro, Lula e outros quatro presidenciáveis participaram do primeiro debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Bandeirantes.

Nesta segunda, em publicação no Twitter, o pedetista disse que o adversário está “cada dia mais fraco”.

Reprodução/Twitter Ciro Gomes diz que Lula está “física e psicologicamente mais fraco”

“Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco — fisicamente, psicologicamente e teoricamente — para enfrentar a direita sanguinária”, escreveu, com letras em caixa alta.

Os dois trocaram farpas durante o debate. Quando o tema era corrupção, Ciro Gomes foi questionado sobre a cooperação no campo político da esquerda. Em sua resposta, o pedetista alegou que se distanciou de Lula porque o ex-presidente “deixou-se corromper”.

