Reprodução/Band - 29.08.2022 Emedebista é a esperança da "terceira via"

O desempenho de Simone Tebet (MDB) no debate da Band, no último domingo (28), acendeu um sinal de esperança na sua equipe. Na avaliação da campanha, a candidata encontrou o tom ao fazer duras críticas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e agora a ideia é seguir no mesmo caminho.



Antes do debate, o QG emedebista identificou que, para a senadora crescer nas pesquisas, ela precisará retirar votos do atual governante, já que há antipetistas que pretendem votar nele, no entanto, por considerarem que faltam outras opções. Por conta disso, a estratégia criada para o encontro dos presidenciáveis era fazê-la ser o contraponto do mandatário.

A campanha avalia que a estratégia funcionou, tanto que Tebet foi elogiada por especialistas, alcançou o maior número de elogios nas redes sociais e viu seu número de seguidores crescer de ontem para hoje (29). Desta forma, a coordenação fará com que a candidata a ataque os pontos fracos de Bolsonaro.

Esse comportamento da presidenciável começará na noite desta segunda, na sabatina que ela participará na CNN Brasil. Por ter participado da CPI da Covid, ela abordará os supostos contratos fraudulentos e os possíveis casos de corrupção no interesse de superfaturar a compra de vacinas.

Tebet ainda ressaltará que é preciso defender as mulheres e criticará o comportamento de Bolsonaro no debate da Band, quando ele atacou a jornalista Vera Magalhães.

Apesar do pouco tempo, Simone é vista como a figura ideal para alavancar a chamada “terceira via”. Há enorme expectativa para a próxima pesquisa Datafolha, que será divulgada na próxima quinta (1°).

