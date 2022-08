Reprodução/Instagram - 12.08.2022 Jair Bolsonaro deu sua versão sobre o problema

Nesta quinta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a paciência com o youtuber Wilker Leão e tentou tirar o celular da mão do influenciador digital. A postura do chefe do executivo federal foi filmada e passou a repercutir nas redes sociais, preocupando a equipe de campanha do chefe do executivo. Os profissionais que cuidam da imagem dele pediram para que ele tenha mais calma, só que foram rebatidos.



Conforme apurou a reportagem, o QG da campanha bolsonarista acompanhou a repercussão em torno do vídeo e identificou que as reações foram mais negativas do que positivas. A equipe conversou com mandatário e o aconselhou a não ter mais esse tipo de atitude para não prejudicá-lo.

Os profissionais detalharam que as reações nas redes sociais foram ruins e que os aproveitaram para detoná-lo. Também explicaram que tal comportamento poderia alimentar um adversário desconhecido.

Após escutar todas as explicações, o presidente explicou que em nenhum momento teve a intenção de agredir o youtuber. Ele disse que se incomodou com as ofensas que sofreu e queria pegar o celular do jovem para conversar sem que fosse filmado.

O mandatário ainda contou que, após a confusão, conversou com o influenciador digital e deu sua versão dos fatos durante cinco minutos. No fim, Bolsonaro ressaltou que é espontâneo e não consegue disfarçar quando algo o incomoda. E seguirá sendo desse jeito.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.