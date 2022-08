Reprodução/Twitter Incêndio na Argélia

Ao menos 38 pessoas, incluindo 13 crianças e adolescentes, morreram durante os incêndios florestais que atingem a região nordeste da Argélia, informou a Defesa Civil nacional nesta quinta-feira (18).

O primeiro-ministro do país, Aymen Ben Abderrahmane, visitou a província de El Tarf, próximo à fronteira com a Tunísia.

Fontes locais contatadas pela ANSA afirmam que a situação na região é "catastrófica" e que ainda há desaparecidos em várias áreas atingidas pelas chamas.

Um dos locais mais afetados, com "centenas de hectares destruídos" é o Parque Nacional El Kala, uma das maiores reservas naturais da Argélia.

Conforme o site local "TSA", a maior parte das vítimas está em El Tarf, com 30 mortes ao todo, incluindo 10 crianças. Além disso, há 161 feridos e 21 deles foram internados em unidades de terapia intensiva (UTIs).



Seis mortes foram registradas na província de Souk Ahras, sendo dois menores de idade, e outra duas pessoas - uma mulher e uma criança - morreram asfixiadas dentro de casa na vila de Ouled Messaoud, na província de Sétif.

