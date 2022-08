Reprodução: Wilson Dias/Agência Brasil - 18/08/2022 General Santos Cruz

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou nesta quinta-feira (18) que o general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz será o responsável por chefiar a missão internacional que irá apurar um ataque contra o presídio de Olenivka, na Ucrânia.

A estrutura, que fica na região separatista de Donetsk, foi atingida por um míssil no dia 29 de julho e cerca de 50 prisioneiros morreram no local. Outros 75 ficaram feridos. Os detentos eram, em sua maioria, soldados ucranianos ou do Batalhão de Azov, grupo paramilitar de extrema-direita que ajudou o exército de Kiev na defesa da cidade de Mariupol.

A Ucrânia e a Rússia trocam acusações sobre a ação militar e ninguém assumiu a autoria do disparo. Ambos os países fizeram pedidos para que a ONU fizesse uma apuração independente dos fatos para verificar as responsabilidades.

O anúncio de Guterres ocorreu na coletiva de imprensa realizada em Lviv após uma reunião trilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o turco, Recep Tayyip Erdogan.

Em entrevista ao "ONU News", Santos Cruz disse ser uma honra atuar na missão internacional.

"Tomei conhecimento agora de que o secretário-geral da ONU considerou o meu nome para cumprir uma tarefa na Ucrânia. Eu fico muito honrado e tenho a certeza de que os companheiros que irão também ser selecionados pelas Nações Unidas são pessoas da mais alta qualidade, e isso é uma grande garantia para o nosso trabalho, para que possamos ter um resultado positivo sobre o assunto que vai ser tratado", disse ao portal.

Santos Cruz tem ampla experiência em missões internacionais, tendo já comandado duas operações de paz da ONU no Haiti e na República Democrática do Congo. O general brasileiro ainda foi o responsável por criar um relatório sobre o funcionamento das missões de paz ao redor do mundo.

