A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida pela Presidência com 47% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 32%.

O levantamento atual demonstra que Bolsonaro está diminuindo a diferença com Lula para 15 pontos. Em maio, a distância era de 21 pontos e, em julho, de 18.

Na pesquisa divulgada no dia 28 de julho , Lula também aparecia com 47% das intenções de voto, assim como no levantamento de 23 junho. Bolsonaro tinha 29%.

O terceiro colocado na disputa, Ciro Gomes (PDT), aparece com 7% dos votos, oscilando em relação à última pesquisa. A senadora Simone Tebet (MDB) aparece com 2%.

Confira o desempenho dos presidenciáveis:

No entanto, segundo a análise da pesquisa, Lula pode vencer no primeiro turno mesmo com Bolsonaro demonstrando crescimento. Diante dos dados, o petista teria 51% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, enquanto o atual Chefe do Executivo teria 35%. Ciro Gomes (PDT), ficaria em terceiro com 8% e Simone Tebet (MDB) teria 2% nesse cenário.

O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09404/2022. A margem de erro do levantamento feito nesta terça (16) até esta quinta-feira (18), é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

