Montagem O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida pela Presidência, com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda colocação. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 29%.

No último levantamento divulgado no dia 23 de junho , Lula aparecia também com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 28%.

O terceiro colocado na disputa, Ciro Gomes (PDT), aparece com 8% dos votos, mantendo a mesma posição da última pesquisa. Os outros candidatos estão empatados tecnicamente, todos eles sendo opção de voto de 2% ou menos dos entrevistados.

Segundo a pesquisa, Lula apresenta uma vantagem de 18 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Entre as mulheres, o petista aparece com 46% das intenções de voto estimulado. Entre os homens ele tem 48%. Já o atual presidente alcança 32% entre o sexo masculino e 27% entre o feminino.

Além disso, o Chefe do Executivo ampliou vantagem entre os evangélicos, marcando 43%, apesar do escândalo do MEC que envolve pastores lobistas e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Lula marca 33% no segmento que reúne 25% do eleitorado e tem grande organização política. Na pesquisa passada, o atual presidente marcou 40%, contra 35% do petista.

O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01192/2022. A margem de erro do levantamento feito nesta quarta (27) e quinta-feira (28), é de dois pontos percentuais.

