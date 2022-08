Reprodução/Wilker Leão Jair Bolsonaro e Wilker Leão





A confusão entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e um youtuber na manhã desta quinta-feira, em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, repercutiu na imprensa internacional. A mídia estrangeira noticiou que o mandatário foi chamado de "tchutchuca do Centrão" e tentou agarrar a camisa e tirar o celular do influencer Wilker Leão.

O youtuber questionava medidas tomadas por Bolsonaro, quando foi confrontado pelo presidente. Antes do embate, Wilker já havia sido derrubado no chão por apoiadores do presidente. A confusão foi registrada pelo portal G1.

A agência de notícias "Bloomberg" noticiou que Bolsonaro tentou agarrar de forma rude o aparelho usado por Leão para fazer uma live. "Imagens de vídeo (...) mostram o presidente saindo de seu carro e atacando o homem que estava segurando seu telefone, aparentemente para gravar um vídeo, enquanto insultava o líder", diz o texto.

A Associated Press (AP) informou que Bolsonaro "lutou brevemente com um desordeiro e tentou tomar seu telefone". A publicação destacou que o incidente ocorreu no terceiro dia da corrida presidencial e mostra "possíveis desafios para o líder, às vezes irascível, de manter-se disciplinado na campanha".





A reportagem da AP foi reproduzida em jornais como o americano "The Washington Post" e o britânico "The Independent", e também pela rede de televisão "ABC", uma das mais populares dos Estados Unidos.

Em Portugal, o "Diário de Notícias" destacou que Bolsonaro foi chamado de "tchutchuca do Centrão". A publicação explicou para o leitor português o que a expressão quer dizer:

"Termo retirado de uma música da banda funk Bonde do Tigrão, significa 'mulher submissa' e 'centrão', o conjunto de parlamentares assumidamente clientelistas a quem o presidente supostamente se rendeu de forma a se precaver de eventual impeachment", diz o "Diário de Notícias".

O site argentino "Infobae" afirmou que o presidente brasileiro "protagonizou um episódio polêmico", no qual "acabou brigando com o jovem, agarrando sua camisa, depois de usar o braço para tentar segurá-lo".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.