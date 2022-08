Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula falará do seu legado

O ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostará em seu legado para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao longo da campanha, o petista relembrará os eleitores sobre os projetos que foram feitos ao longo do seu governo (2003-2010) e reforçará que obteve muito mais resultado que a gestão bolsonarista.



O discurso começou a ser usado já na última terça-feira (16), quando a campanha eleitoral iniciou oficialmente. Nesta quinta (18), Lula fará um comparativo das suas ações com do seu principal concorrente. Os três maiores focos serão a educação, economia e os programas sociais.

Em Belo Horizonte, local em que ocorrerá o ato de hoje, o público poderá ver na entrada o comparativo dos feitos do petista com do atual governo. Na avaliação da sua equipe, resgatar o sentimento que o Brasil era melhor no passado do que atualmente é a maior arma para vencer o bolsonarismo.

Outro ponto que a campanha do ex-presidente pediu é que Lula não entre na “guerra santa” que Bolsonaro tanto sonha. A solicitação é que o petista apenas fale sobre o assunto para se defender e relembrar que foi o responsável por sancionar, em 2003, a lei que passou a garantir a liberdade religiosa.

O PT entende que o chefe do executivo federal tem a máquina na mão e pode usá-la para crescer ao longo da campanha. Por isso a ordem é que todos que estejam ao lado de Lula tomem todos os cuidados para não cometer erros.

