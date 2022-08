Reprodução/Youtube Lula criticou o presidente Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (9), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o manifesto em defesa da democracia feita pela USP e provocou o presidente Jair Bolsonaro durante sua participação na sabatina realizada por empresários na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).



Nos últimos dias, o chefe do executivo federal declarou que “democrata não precisa assinar cartinha”, criticando os documentos produzidos pela Faculdade de Direito da USP e pela Fies que defendem a democracia. Lula então resolveu rebater.

“Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta sete mentiras todo dia? E com a maior desfaçatez. Que chama uma carta, que defende a democracia, de cartinha? Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por milicianos no Rio de Janeiro e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas defendendo um regime democrático”, disse o petista.

Lula abordou diversos assuntos e deixou claro que tem como intenção conversar com ruralistas. Também acusou Bolsonaro de realizar “ a maior distribuição de dinheiro da hsitória ” durante uma campanha eleitoral.

“Vamos concorrer em uma eleição vendo um dos adversários, para não citar o nome, fazendo a maior distribuição de dinheiro que uma campanha política já viu desde o fim do Império. Não há precedentes na História do Brasil de alguém que, faltando 57 dias para as eleições, resolva fazer uma distribuição de R$ 50 bilhões e poucos em um benefício que só dura até dezembro”, comentou.

