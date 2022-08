Reprodução/Facebook Carla Zambelli e Janaina Paschoal se estranharam nas redes sociais

Carla Zambelli (PL-SP) e Janaina Paschoal (PRTB) foram rifadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para a vaga ao Senado, que escolheu o astronauta Marcos Pontes (PL) para representá-lo durante a campanha. Na última segunda-feira (8), a deputada federal usou o Twitter e criticou a parlamentar estadual por São Paulo, chamando-a de “babaquinha”.



“Tem babaquinha usando um vídeo de mais de um mês para falar mal de mim”. E completou: “entre Datena e Janaina eu disse lá atrás que deveria votar nela. Entre Marcos Pontes e Janaina, voto no Astronauta. Não só por confiar do Marcos, mas porque Janaina só tem dado bola fora ultimamente”, declarou.

Paschoal não ficou nem um pouco satisfeita com o comentário da sua ex-amiga e contou um caso que ocorreu durante a campanha de 2018. “Quando Bolsonaro te expulsou do caminhão em Catanduva, fui eu que exigi que você ficasse, ou eu desceria".

“Seus setenta e poucos mil votos não vieram de Bolsonaro, vieram de meus 2 milhões de votos. Mas eu compreendo, hoje, rende mais me virar as costas. Mas quem viveu 2018 sabe!”, completou Janaina.

Não é a primeira vez que as duas se estranham nas redes sociais. Em maio, Zambelli estava cotada para concorrer ao cargo de senadora por São Paulo. A deputada estadual não gostou da informação e decidiu provocar sua ex-amiga. “Por que Bolsonaro quer um Senado de pau-mandado?".

Carla vai tentar ser reeleita ao cargo de deputada federal, enquanto Janaina segue como candidata ao Senado, mas sem o apoio de Bolsonaro. Há enorme preocupação dos bolsonaristas que ela divida votos com Marcos Pontes, dando vantagem a Márcio França (PSB).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.