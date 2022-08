Reprodução/Band Fernando Haddad falou sobre telefonia móvel no debate na Band

Nesta segunda-feira (8), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, zombou da declaração do candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) sobre o custo da telefonia no Brasil. No debate da Band , que aconteceu no último domingo (7), o petista afirmou que a privatização da energia elétrica não diminuiu os valores das contas da população e fez comparação com a telefonia.



“Você que é um pouco mais velho vai se lembrar do que prometeram para você nos anos 90: a privatização da energia elétrica baratearia o custo da energia. Veja quanto você paga hoje de energia elétrica na sua casa, compare com o passado. Veja quanto você tá pagando hoje de telefonia celular, de telefonia fixa, compare com o passado”, disse Haddad.

Ciro Nogueira, que faz parte do governo Bolsonaro, colocou o trecho no seu perfil no Instagram e ironizou o comentário do adversário de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo paulista.

"Telefonia mais barata? Só no mundo do PT, quando o brasileiro não tinha telefone antes da privatização, mas só os ricos. Esse pensamento das cavernas faz sentido? Claro que não. É esse atraso que não pode voltar", escreveu o ministro.

Ciro Nogueira tem usado as redes sociais para criticar os adversários do presidente Jair Bolsonaro (PL) e demonstrar total sintonia com o chefe do executivo federal.

Assista ao vídeo:





