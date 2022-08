Divulgação/Kremlin Peskov disse que não há base para encontro entre os presidentes

Nesta segunda-feira (8), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov , disse que não há base para um encontro entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, neste momento.

Em resposta às ofertas do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan , para intermediar as negociações de paz, Peskov afirmou a repórteres que Putin e Zelensky só poderão se encontrar depois que negociadores dos dois lados "fizeram seu dever de casa".

As negociações entre a Rússia e Ucrânia estão estacionadas há meses e cada lado culpa o outro pela falta de andamento no processo .

"A delegação ucraniana saiu do radar, não há processo de negociação agora", disse o Kremlin hoje.

"Quanto a um encontro entre os presidentes Putin e Zelensky, só é possível depois de todo o dever de casa ter sido feito pelas delegações. Isso está faltando, então não há pré-requisitos necessários para o encontro", acrescentou.

