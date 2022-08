Montagem Haddad, Garcia e Tarcisio vão participar do debate na Band

Neste domingo (7), a Band vai promover o primeiro debate eleitoral entre os candidatos ao governo de São Paulo . Os três primeiros colocados nas pesquisas, Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (PL) e Rodrigo Garcia (PSDB), já fizeram o planejamento de quais estratégias utilizarão para conquistar os eleitores.



Líder nos levantamentos feitos pelos institutos, Haddad apostará na sua ligação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fidelizar os eleitores de esquerda. Na última pesquisa feita pelo Datafolha, o ex-chefe do executivo federal tinha a preferência de 43% dos paulistas.

O ex-prefeito de São Paulo também defenderá sua gestão na capital, além de se vincular aos ex-governadores Geraldo Alckmin e Márcio França, ambos do PSB. O antigo tucano comandou o estado por quatro vezes e, antes de ser anunciado como vice de Lula, liderava as intenções de votos. Já o ex-prefeito de São Vicente, quando era pré-candidato ao cargo, tinha cerca de 20%.

Haddad ainda associará Rodrigo Garcia a João Doria. O representante do PSDB foi vice do empresário entre 2019 e 2022, se tornando governador em abril, quando Doria lançou sua pré-candidatura à presidência, desistindo poucas semanas depois. O petista também destacará que Tarcísio é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), numa clara tentativa de criar uma polarização na eleição estadual.

Rodrigo Garcia

Garcia procurará defender as ações que realizou como vice ao longo dos últimos quatro anos, além de reafirmar ao público que tem experiência como gestor público. O chefe do executivo do estado de São Paulo tentará se desvincular de Doria, no entanto, quando for provocado sobre o tema, fará questão de elogiar o companheiro de partido, frisando que ele foi o responsável por trazer ao Brasil a vacina contra a Covid-19.

Rodrigo usará o discurso que “não é de esquerda e nem de direita”, mas apenas defensor das “melhores oportunidades para São Paulo”. O objetivo é alcançar o eleitor mais moderado que não quer votar em um nome apoiado por Lula e nem por Bolsonaro. Ele ainda fará críticas ao governo Haddad na capital e destacará que Tarcísio é carioca.

Tarcísio

O ex-ministro defenderá com unhas e dentes seu trabalho no Ministério da Infraestrutura. Freitas falará de pautas de costumes, dando uma guinada a direita e ressaltando que é o representante do atual presidente da República no estado. Seu maior alvo será Garcia, pois ambos estão empatados nas pesquisas para alcançar o segundo turno.

Poit e Elvis

Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) vão usar o debate para serem os “intrusos”. O candidato do Novo utilizará um discurso para afirmar que, no seu mandato como deputado federal, lutou contra os privilégios de políticos. Já o pedetista dará ênfase ao seu governo na prefeitura de Santana de Parnaíba.

O debate da Band está previsto para começar às 21h, com mediação de Rodolfo Schneider.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.