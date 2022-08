O interesse pelo governador paulista Rodrigo Garcia no Google teve crescimento de 1000% ao longo do debate realizado pela Bandeirantes na noite do último domingo (7).

O resultado foi celebrado pela equipe do candidato. De acordo com o Google Trends, ferramenta que mede o comportamento dos usuários no buscador, as pesquisas sobre Rodrigo saíram dos 10 pontos, às 20h, para 94 assim que o debate começou e atingiram o pico de 100 (pontuação máxima da ferramenta) às 22h.

Rodrigo protagonizou diversos momentos de destaque no debate, como quando, deu as boas-vindas ao carioca Tarcísio de Freitas (Republicanos) e, ao responder ao mesmo candidato sobre João Doria, disse que era "ele quem precisa de padrinho" no estado, em referência a Jair Bolsonaro.