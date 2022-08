Reprodução/Instagram Renata Almeida não será mais vice de Elmano

Neste sábado (6), Renata Almeida (MDB) comunicou que estava desistindo de fazer parte da chapa do PT para o governo do Ceará como vice de Elmano Freitas (PT). Ela declarou que os motivos são os ataques que vem sofrendo nas redes sociais.



“Diante da série de ataques que tenho recebido nas redes sociais desde o momento em que meu nome foi anunciado como pré-candidata ao governo, com muitas fake news que atingem duramente minha honra e de minha família, resolvo renunciar à minha candidatura”, escreveu no Instagram.

Elmano Freitas (PT) se solidarizou com Renata e afirmou aos seus seguidores que sua equipe já discute um novo nome para ocupar o cargo de vice na chapa. “Solidariedade à Renata Almeida diante de ataques sofridos por ela e pela família nas redes sociais, e respeito à sua decisão pessoal de sair da disputa. A campanha discute novo nome para seguirmos firmes na luta por um Ceará cada vez mais forte”, postou.

Liderando com folga as pesquisas eleitorais para o Senado pelo Ceará, o ex-governador Camilo Santana (PT) também manifestou apoio a Almeida. “Respeitamos a decisão pessoal de Renata Almeida de sair da disputa na vice e prestamos solidariedade pelos ataques que sofreu junto com sua família nas redes sociais. O projeto segue firme. Nossa luta é por um Ceará cada vez mais justo e solidário, livre da intolerância e do ódio”.

Elmano lançou sua candidatura após o PT romper com o PDT no estado. O grupo pedetista que apoia Ciro Gomes resolveu ter como candidato Roberto Cláudio , rifando a governadora Izolda Cela, que tinha o apoio de Cid Gomes e Camilo Santana.

