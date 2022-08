Marcelo Stuckert/Divulgação Lula e Alckmin em convenção do PSB

O PT formalizou neste sábado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o pedido de registro de candidaturas da chapa presidencial formada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). O procedimento foi feito pela presidente do partido, a deputada Gleisi Hofmann (PR). O prazo para o registo vai até o dia 15 de agosto.



Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, formada pela federações entre PT/PV/PCdoB), PSOL/Rede, além dos partidos PSB, Solidariedade, Avante e o Agir. O pedido de registro foi feito um dia após se encerrar o prazo para que os partidos realizem as convenções que definem seus candidatos.

O registro no TSE é o último passo para a oficialização de uma candidatura. Com a apresentação do registro, a Receita Federal ficará apta a fornecer um número de CNPJ à chapa, que poderá arrecadar recursos e pagar despesas necessárias à campanha eleitoral.

Até o momento registraram as candidaturas no TSE para concorrer à Presidência, além de Lula:

Felipe D'Avila (NOVO)

Léo Péricles (UP)

Pablo Marçal (Pros)

Sofia Manzano (PCB)

O candidato

Luiz Inácio Lula da Silva tem 76 anos e começou a vida pública no movimento sindical nos anos de 1960, ajudando na fundação do PT. Foi deputado federal duas vezes — no primeiro mandato, participou da elaboração da Constituição Federal.

Lula foi eleito presidente da República na quarta tentativa, em 2002, e reeleito em 2006. A atual candidatura do petista se tornou possível depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações dele da Operação Lava-Jato, por considerar que a 13ª vara de Curitiba era incompetente para julgar as ações.

