Rovena Rosa/Agência Brasil - 18/07/2017 Há possibilidade de tempestades de poeira, ondas mais fortes e até precipitação congelada

Conforme relatório divulgado pelo Climatempo, a partir do dia 8 de agosto (segunda-feira), uma grande e forte frente fria passará sobre o Brasil. O bom é que áreas que estão a cerca de 100 dias sem chuva relevante (igual ou acima de 10mm em 24 horas), poderão ter um pouco de chuva. A consolidação da massa de ar vai ocorrer, de fato, no dia 9.

Terá chances de provocar chuva forte , ventanias , granizo , brusca e acentuada queda da temperatura . Também há risco de geada, que pode até levar à chuva congelada ou neve , em alguns estados.

Como se não bastasse, há possibilidade de ocorrer fenômenos como tempestade de poeira . Um ciclone extratropical, que se forma com esta frente fria, vai provocar ventos fortes na costa do Sul e do Sudeste, elevando as ondas.

Esta frente fria vai começa a se formar no dia 8 de agosto, segunda-feira, e na terça, 9, já estará completamente organizada e avançando sobre o Brasil. O sistema deve atuar no país entre os dias 9 e 13 de agosto. A passagem terá impacto em todas as Regiões do Brasil, de diferentes formas e intensidade.

É alto o risco de chuva forte nos três estados da Região Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul de Minas Gerais, no extremo sul de Goiás, em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso, no Acre, em Rondônia e Amazonas.