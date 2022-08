Reprodução: Flickr - 11/05/2022 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Neste sábado (6), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se confundiu e trocou o estado de Pernambuco por Minas Gerais ao fazer uma publicação em seu perfil no Twitter. O parlamentar compartilhou um vídeo da motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Recife, e comentou como se fosse em solo mineiro.



“Prevejo crise e histeria da oposição ao Brasil! Capitão do Povo arrastando multidão em Minas Gerais!”, postou o filho do chefe do executivo federal.

Bolsonaro e sua equipe têm usado as motociatas para convencer os eleitores de que o presidente da República é mais popular que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal objetivo é dar uma “resposta” aos resultados das pesquisas que colocam o petista em primeiro lugar e com chances reais de vencer no primeiro turno.

Bolsonaro e a motociata em Recife



Após realizar a motociata, o mandatário discursou em Recife e declarou que o Brasil tem os combustíveis mais baratos do mundo. “O preço dos combustíveis […] está alto ainda no mundo todo, e nós baixamos para termos uma das gasolinas mais baratas do mundo”, comemorou.

Ele também aproveitou para alfinetar os governadores, acusando-os de “faturarem com ICMS” à custa da população. O imposto é uma das mais importantes arrecadações dos estados brasileiros.

Bolsonaro ainda reafirmou que é contra o direito ao aborto e chamou apoiadores para participarem de passeatas que vão ocorrer no dia 7 de Setembro.

