Montagem iG / Fotos: Rovena Rosa/Agência Brasil; Marcelo Camargo/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo Primeiro debate com os candidatos ao governo de São Paulo será transmitido neste domingo (7)

Neste domingo (7), às 21h, começam os primeiros debates entre os candidatos aos governos estaduais.

Em São Paulo, o debate contará com a presença de Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT), que lideram as pesquisas eleitorais para o cargo.

O encontro será mediado pelo jornalista Rodolfo Schneider.

Onde assistir ao debate

O primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo será transmitido pela BandNews TV, além das rádios do grupo, a Bandeirantes e BandNews FM.

Por meio do site Band.com.br, no BandPlay e no canal Band Jornalismo no YouTube também será possível assistir ao debate.

Além do estado de São Paulo, a emissora também vai promover, no mesmo dia e horário, os debates dos candidatos ao governo do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Caso haja um segundo, outro debate será realizado em 5 de outubro com os candidatos finalistas.

Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na última segunda-feira (1º) , mostra que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto para o governo de São Paulo, com 33,2%. Depois, aparecem os nomes do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 22,5%, e do atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 14%.

Segundo os dados, Vinicius Poit (Novo) ocupa a quarta posição, com 1,2% das intenções. Os demais pré-candidatos têm menos de 1%.





