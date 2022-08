Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 André Janones segue como candidato

Nesta terça-feira (2), o candidato à presidência André Janones (Avante) afirmou que ainda não fechou nenhum acordo com o PT. O presidenciável tem dialogado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde a semana passada e pode deixar a corrida presidencial para apoiar o petista.



Mais cedo, surgiram informações na imprensa que o PT aceitou incorporar projetos de Janones no plano de governo do líder das pesquisas desde que o deputado federal desista de concorrer ao cargo de presidente. No entanto, nesta tarde, o parlamentar avisou que ainda não fechou nenhum acordo.

“Nenhuma nova decisão acerca da minha candidatura à presidência foi tomada até aqui. Sigo candidato e cumprindo agenda de compromissos normalmente. Qualquer mudança de direção será informada a vocês e à imprensa”, escreveu Janones em seu perfil do Twitter.

Nenhuma nova decisão acerca da minha candidatura à presidência foi tomada até aqui. Sigo candidato e cumprindo agenda de compromissos normalmente. Qualquer mudança de direção será informada a vocês e à imprensa. #ascom — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 2, 2022

Com 1% das intenções de votos , segundo relatório da última pesquisa Datafolha, Janones sinalizou, durante sabatina da GloboNews, que estava aberto a negociar com qualquer candidato que fosse oposto ao presidente Jair Bolsonaro (PL), inclusive Lula.



Na sexta passada (29), o presidenciável comunicou pelas redes sociais que conversaria por telefone com o ex-presidente, confirmado pelo petista. O diálogo foi sobre as eleições, mas André não confirmou a retirada da sua candidatura.

A expectativa é que ele desista da disputa ainda nesta semana, assim como fez Luciano Bivar (União Brasil). O deputado federal tentará ser reeleito, mas agora com o apoio de Lula. Seu objetivo é manter seu cargo na Câmara e disputar o cargo de presidente da Casa de Leis em 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.