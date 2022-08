Reprodução/Twitter Candidato à presidência pelo Pros, Pablo Marçal

Coach e influenciador digital, o empresário Pablo Marçal declarou quase R$17 milhões à Justiça Eleitoral. O youtuber é candidato à Presidência da República pelo Pros (Partido Republicano da Ordem Social).

Cerca de 90% da renda declarada por ele são ativos financeiros, divididos entre participações societárias, aplicações de renda fixa, ações e fundos de investimento. Desses, R$13.712.659,00 estão incluídos na categoria “outras participações societárias”.

Quando se filiou à sigla, em março, Marçal sinalizava a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o partido oficializou o seu nome ao Palácio do Planalto em maio, durante um evento na Arena Barueri, em São Paulo, estádio com capacidade de 30 mil pessoas.

No evento, ele lançou um novo sistema político que apelidou de “governalismo”, através do qual prometeu criar 10 milhões de empresas, “destravar a nação” e transformar o Brasil na principal economia do mundo em 2032.

O influencer tem mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram e ficou conhecido como “coach messiânico” por ter levado trinta pessoas para subir o Pico do Marins, também em São Paulo, em um dia de tempo ruim, com ventos a mais de 100 km/hora. O grupo acabou se perdendo e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Maior parte dos candidatos ainda não enviou rendimentos



A candidata do PCB (Partido Comunista Brasileiro), Sofia Manzano, também já prestou contas à Justiça Eleitoral e declarou um apartamento avaliado em R$200 mil, uma casa de R$294 mil e R$4 mil na caderneta de poupança. Ela foi a única, além de Pablo Marçal, que já enviou os dados ao TSE.