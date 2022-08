Agência O Globo - 26/06/2021 Simone Tebet afirma que sua chapa será totalmente feminina

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) confirmou nesta segunda-feira que terá uma vice mulher. A declaração, em evento com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), se dá em meio a negociações com o PSDB para indicar o nome da senadora Mara Gabrilli (SP) ao posto.

"Quero aqui anunciar para as senhoras e para os senhores que pela primeira vez, provavelmente a primeira vez na história da República do Brasil, nós teremos uma chapa pura para candidata à presidência da República. A minha vice será mulher", disse ela, sem citar o nome de Mara.

Os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania devem se reunir na tarde desta segunda-feira para bater o martelo sobre a vice. Antes do encontro, é esperada uma reunião entre Tebet e Gabrilli. A expectativa é que seja confirmado o nome da senadora paulista, que, de acordo com interlocutores de Tebet, já teria aceitado integrar a composição.

Desde que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) se distanciou da campanha de Tebet, por motivos pessoais e também por discordar da estratégia de marketing da senadora, pessoas próximas à emedebista vinham defendendo um nome feminino para a vaga.

A avaliação é que duas mulheres em uma mesma chapa chama a atenção do eleitorado. Além disso, Gabrilli pode ajudar a senadora no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, onde foi eleita em 2018 com 6,5 milhões de votos.

