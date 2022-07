Divulgação O deputado federal André Janones, candidato à presidência pelo Avante

Nesta sexta-feira (29), o candidato ao Planalto pelo Avante, André Janones , disse ter aceitado o convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversar sobre uma possível união no primeiro turno das eleições, marcadas para outubro deste ano.

Lula vinha 'flertando' com a possibilidade de contar com o apoio do candidato do Avante para a sua candidatura neste ano.

"Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito", escreveu Janones nas redes sociais.

Na mesma publicação, o petista respondeu e disse que vai ligar para o candidato. "Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar."

Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. — Lula (@LulaOficial) July 29, 2022

Em entrevista à GloboNews nessa terça (26), Janones revelou já ter se encontrado com Lula — em uma reunião que, até então, estava em sigilo . Na ocasião, de acordo com o candidato do Avante, o petista teria elogiado sua trajetória política e a "teimosia", mas não pediu que ele retirasse a candidatura da disputa ao Planalto.

Janones, no entanto, afirmou que poderia ter desistido da candidatura caso entendesse que a ação era necessária para uma "luta em favor da democracia" e se algum dos adversários se oferecesse para incorporar suas propostas. Agora, porém, disse estar decidido que levará a disputa até o fim.

A candidatura de Janones foi oficializada pelo partido no último sábado (23) , durante convenção em Belo Horizonte (MG). De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem, Janones aparece com 1% das intenções de voto, junto com Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU).

