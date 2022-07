Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 André Janones (AVANTE-MG)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou nesta terça-feira que encontrou o ex-presidente Lula (PT) há 15 dias, e que, na ocasião, não recebeu pedido para ele desistir de sua candidatura. A declaração foi feita durante entrevista do candidato ao Central das Eleições, da GloboNews, depois de ser questionado se iria até o fim da corrida presidencial. .

Durante a entrevista, Janones também criticou a gestão Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. De acordo com o candidato, o presidente atrapalhou as estratégias de contenção da doença no país com suas declarações.

"Quando produzo qualquer conteúdo para as redes, por exemplo, tenho exata noção das palavras que proferi ali", comparou o deputado.

Janones respondeu aos jornalistas da GloboNews que, se eleito presidente, diminuir a desigualdade social e erradicar a fome são seus principais objetivos.

