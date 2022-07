Divulgação André Janones tem candidatura oficializada

O deputado federal André Janones teve sua candidatura à Presidência da República oficializada pelo Avante neste sábado (23), durante convenção em Belo Horizonte.



Durante o evento, Janones afirmou que é vergonhoso viver em um país com tantas pessoas passando fome e prometeu implementar um Auxílio Brasil "mais robusto" que o programa atual.



O candidato disse que o programa precisa levar em consideração a situação financeira da família beneficiada e a quantidade de filhos, utilizando critérios do extinto Bolsa Família. "Acredito que este é o meio mais confiável de a gente buscar a justiça social", afirmou.



Para bancar o Auxílio Brasil, Janones afirmou ser necessário uma Reforma Tributária, que prometeu concluir em seis meses de governo.



Esta é a primeira vez que Janones será candidato à Presidência da República. O mineiro é advogado, doutorando na Universidade de Buenos Aires e deputado federal.

