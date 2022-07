Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 André Janones (Avante-MG)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda mantém esperança de contar com o apoio do candidato do Avante a presidente, André Janones , na eleição neste ano. Na manhã desta quarta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, telefonou para Janones e o convidou para uma nova conversa com o líder petista.

Na terça-feira, durante sabatina na GloboNews, o candidato do Avante revelou que se reuniu com Lula há cerca de 15 dias. O encontro vinha sendo mantido em sigilo. Na reunião, segundo Janones, Lula teria elogiado a sua trajetória e a sua "teimosia", mas não pediu para que ele retirasse a candidatura.

Ainda durante a entrevista, Janones disse que poderia ter desistido de sua candidatura se entendesse que o gesto era necessário para uma "luta em favor da democracia" e se algum dos adversários se oferecesse para incorporar suas propostas. Agora, afirma estar decidido a levar a intenção de concorrer ao Planalto até o fim.

Além da ligação, Gleisi também fez um tuíte com elogios à participação do candidato do Avante na sabatina da GloboNews. "Parabéns André Janones pela entrevista de ontem e por suas propostas para o país. Sempre há tempo para dialogar sobre uma vida melhor para nosso povo e na defesa da nossa democracia. Queremos continuar nossa conversa, com muito respeito e esperança no futuro", postou a presidente do PT.

Pesquisa do Datafolha divulgada em junho mostra Janones numericamente em quarto lugar, com 2% das intenções de votos. Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (PROS) e Vera Lúcia (PSTU) somam 1% cada e estão tecnicamente empatados com ele.

