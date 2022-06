Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República Lula segue na liderança da corrida eleitoral pela presidência, aponta Datafolha





Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida pela Presidência, com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda colocação. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 28%.

No levantamento divulgado no dia 26 de maio, Lula aparecia com 48% das intenções de voto, enquanto Jair tinha 27%.

Terceiro colocado na disputa, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8% dos votos, de acordo com a pesquisa de junho. Os outros candidatos estão empatados tecnicamente, todos eles sendo opção de voto de 2% ou menos dos entrevistados.

Confira o desempenho dos presidenciáveis:



- Lula (PT) 47%

- Bolsonaro (PL) 28%

- Ciro Gomes (PDT) 8%

- André Janones (Avante) 2%

- Simone Tebet (MDB) 1%

- Pablo Marçal (PROS) 1%

- Vera Lúcia (PSTU) 1%

- Brancos e nulos 7%

- Não sabe ou não respondeu 4%





Levantamento é divulgado um dia após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele foi solto nesta quinta-feira , após o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cassar a prisão preventiva.

O Datafolha ouviu, ontem e hoje, 2.556 eleitores em 181 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09088/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos, e o índice de confiança é de 95%.

