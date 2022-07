Reprodução Renan Calheiros é um dos entusiastas da candidatura de Lula

A ala do MDB que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições ameaça entrar na Justiça contra a realização da convenção virtual da sigla no próximo dia 27, quando seria homologada a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MS).

Um dos entusiastas da candidatura de Lula, o senador Renan Calheiros (AL) disse que o presidente do MDB nacional, Baleia Rossi, tem conduzido o processo de escolha da candidatura presidencial de forma "antidemocrática" e sem diálogo com aqueles que se opõe a Tebet.

“A postura do Baleia de não conversar sobre alternativas e levar à frente essa obsessão de uma candidatura sem chance nos deixa com um único caminho: a judicialização”, afirma o senador Renan Calheiros (AL), que deve entrar com a medida até a próxima quarta.

Os caciques do MDB a favor de Lula foram recebidos pelo ex-presidente Michel Temer na terça-feira. Temer atendeu ao pedido de prorrogação e de realização da convenção presencial e o encaminhou à Baleia. Em vão. Horas depois, o presidente do MDB publicou no Twitter que a convenção estava mantida.

O grupo pró-Lula tem lideranças de peso nacional na sigla, mas não tem o controle dos diretórios estaduais, cuja maioria apoia Tebet. Em meio ao racha no partido, dirigentes da legenda assinaram um manifesto de apoio a Tebet na segunda-feira. Essa reação veio logo após o encontro na segunda de Lula com caciques emedebistas do Norte e Nordeste.

Renan alerta para o risco da candidatura de Tebet levar ao encolhimento da bancada do MDB e da sigla em geral, já que ela ainda não decolou nas pesquisas de intenção de voto. No último levantamento do instituto Datafolha, Tebet aparece com 1%.





Renan afirma que a senadora é um "grande quadro" do MDB, mas que o cenário de polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) está consolidado e praticamente não deixa margem para nomes alternativos.

Segundo Renan, Baleia teria dito que a candidatura de Tebet estava vinculada a uma aliança do MDB ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). No entanto, o paulista também abriu seu palanque para o pré-candidato Luciano Bivar (União Brasil).

Outra alegação, ainda de acordo com o senador, seria de que a candidatura de Tebet "resguardaria" os candidatos do MDB nos estados que preferem optar pela neutralidade entre Lula e Bolsonaro.

A ala pró-Lula da sigla ainda critica o impasse com da aliança de Tebet com o PSDB, que condicionou a indicação da vice da senadora ao apoio do MDB no Rio Grande do Sul ao ex-governador Eduardo Leite. O que ainda não ocorreu.

