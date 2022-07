Ansa Esta é a primeira vez que o presidente testa positivo para a doença

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (21) no qual afirma que está com sintomas leves da Covid e agradece o apoio que vem recebendo. Ele recebeu três doses da vacina da Pfizer e atribui o quadro leve da doença à proteção oferecida pelo imunizante.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

"Acho que vocês estão sabendo, nesta manhã, eu testei positivo para Covid. Mas fui vacinado. Os sintomas são leves", disse. "Eu realmente agradeço suas perguntas e preocupações, mas estou indo bem, trabalhando muito. Obrigado pela preocupação de vocês e mantenham a fé. Vai ficar tudo bem."

O anúncio de que Biden estava com Covid foi feito pela Casa Branca no início da tarde desta quinta-feira (21) . Esta é a primeira vez que o presidente testa positivo para a doença. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jean-Pierre, Biden entrou em contato com membros da equipe da Casa Branca por telefone e afirmou que iria participar de todas as reuniões planejadas por telefone e chamada de vídeo.

Ainda de acordo com a Casa Branca, o presidente começou a tomar Paxlovid, remédio usado no tratamento da Covid em casos leves e moderados em pessoas com 12 anos ou mais pertencentes ao grupo de risco. O medicamento recebeu autorização de uso emergencial pela FDA (Food and Drug Administration), a agência reguladra dos EUA.

