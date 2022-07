Reprodução/Youtube Lula em evento no estado de Pernambuco





Nesta quinta-feira (21), em evento realizado em Pernambuco, o ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que sua chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin é um “salto de qualidade” na sua campanha. O petista destacou que buscou uma “aliança política” com “gente que é diferente”.

“Eu resolvi voltar e resolvi procurar o Alckmin, porque eu precisava ter um companheiro com qualidade. E uma pessoa que governou São Paulo por 16 anos tem qualidade suficiente para me ajudar a consertar esse país. Eu não fui pedir o Alckmin em casamento, ele já está casado e eu também. Eu fui estabelecer uma aliança política com um segmento político que não era meu, para que a gente faça uma somatória de gente que é diferente”, explicou Lula. “Eu acho que foi um salto de qualidade”.

No começo do ano, Alckmin sofreu com a resistência de algumas alas da esquerda por conta do seu passado no PSDB. Porém, com o lançamento da pré-campanha da chapa em maio, o ex-governador conseguiu quebrar algumas barreiras e o seu bordão “lula com chuchu” viralizou entre os militantes petistas.

Lula relembrou que enfrentou o PSDB de 1994 a 2006, perdendo duas eleições e vencendo outras duas, e que as divergências sempre ficaram no campo democrático. Segundo ele, o cenário é completamente diferente em relação ao que tem ocorrido na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós não estamos enfrentando uma eleição comum, estamos enfrentando um fascista cercado de miliciano por todos os lados e que nós precisamos derrotar para recuperar a democracia”, criticou.

O PT oficializou a candidatura de Lula à Presidência da República nesta quinta. Ele concorreu em outras cinco oportunidades, perdendo em 1989, 1994 e 1998 e vencendo em 2002 e 2006.





Alckmin concorrerá como vice numa chapa presidencial pela primeira vez. Ele foi escolhido para buscar votos da centro-direita e de setores que o PT enfrenta resistência, principalmente com empresários do agronegócio e do mercado financeiro.

