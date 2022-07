Reprodução: Redes Sociais Cratera se abre no meio de uma piscina em Israel

Uma piscina foi engolida por uma cratera que se formou ao fundo da construção, sugando toda sua água e arrastando duas pessoas para dentro da cratera que se formou em seguida. Uma delas conseguiu escapar com ferimentos leves, mas a segunda foi levada pela sucção e acabou morrendo.

Equipes de busca atuaram no local, na cidade de Karmei Yosef, e encontraram o corpo após uma complexa operação de resgate, que levou quatro horas e exigiu a assistência de câmeras conectadas aos capacetes dos socorristas, enquanto eles estavam abaixo do solo, segundo o portal The Times of Israel.

Um homem de 30 anos foi sugado para dentro de túneis subterrâneos.

Uma cratera se formou no centro de uma piscina na vila de Karmi Yosef quando mais de 50 pessoas estavam dentro. Israel pic.twitter.com/JPySlk0zCa — SHORTSNEWS (@shortsnewsworld) July 21, 2022

Para fazer o resgate, os agentes tiveram de construir uma estrutura de apoio para evitar que a superfície da piscina desabasse ainda mais sobre eles antes que pudessem localizar o corpo do homem desaparecido. O incidente ocorreu durante uma festa na piscina, realizada para funcionários de uma empresa privada.

As equipes enviadas ao local também ajudaram a resgatar um homem de 34 anos que conseguiu sair antes de ser levado pela água. Ele sofreu ferimentos leves na parte inferior do corpo e foi atendido no local por paramédicos.

Bombeiros encontraram o corpo após complexa operação de resgate que levou quatro horas — Foto: Reprodução / Polícia de Israel

Segundo o YNetNews, um membro da equipe de resgate informou que a piscina estava sob risco de colapso, com a estrutura tendo de ser reforçada como parte dos esforços para localizar o homem.

"A extração foi complicada e difícil para a equipe", disse um dos socorristas. "Os túneis sob a estrutura divergiram em túneis menores, o que poderia comprometer a integridade do edifício".

O professor Shmuel Marco, do departamento de geofísica de Tel Aviv, disse acreditar que o sumidouro não foi resultado de uma falha geológica, mas de um mau planejamento.

"É provável que a água tenha se infiltrado debaixo da piscina e erodido o solo que estava lá", disse ele. "Não há sumidouros naturais conhecidos nessa área. O fato de um sumidouro ter aparecido exatamente abaixo da piscina indica que foi uma ocorrência humana e que a água que vazou da piscina fez com que o chão ficasse lamacento ou um buraco aparecesse e qualquer coisa acima pode simplesmente desabar".

