Reprodução Pesquisa FSB/BTG: Lula sobe para 46% e Bolsonaro sem mantém com 32%

Na mais recente pesquisa eleitoral FSB/BTG para presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (30), o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 46% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Jair Bolsonaro (PL), com 32%.



Com base na última pesquisa divulgada pelo FSB/BTG, Lula cresceu 5 pontos percentuais, enquanto Bolsonaro sem manteve com os mesmos 32%. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 a 29 de maio.

Além de Lula e Bolsonaro, outros candidados também pontuaram, mas ainda estão longe das duas primeiras posições. Confira:

Lula 46% Bolsonaro 32% Ciro 9% Tebet 2% Janones 1% Demais não pontuaram

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54%, enquanto Bolsonaro teria 35%. Em comparação com a última pesquisa, Lula subiu dois pontos e Bolsonaro caiu os mesmos dois pontos percentuais.

A pesquisa quantitativa foi realizada por telefone, entre os dias 27 e 29 de maio de 2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é: BR-03196/2022.



