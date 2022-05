Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)





A maior parte dos brasileiros dizem nunca confiar em nada do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz, segundo apontou pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira.

O levantamento apontou que 56% dos entrevistados afirmaram nunca acreditar no presidente, frente 53% do último levantamento feito em março.

De acordo com o instituto, 26% responderam confiar às vezes em Bolsonaro, 17% sempre confiam e 1% não opinaram. A pesquisa Datafolha foi feita com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país, entre os dias 25 e 26. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.





A pesquisa também apontou que a reprovação ao governo Bolsonaro está em 48%, restando pouco mais de quatro meses para a eleição. Já a aprovação é de 25%.

O instituto mediu ainda as intenções de voto para as Eleições para a presidência da República. Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 27%.

