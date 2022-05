Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25/05/2022 Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante anúncio de novas medidas do programa Crédito Brasil Empreendedor

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (28) aponta que seis em cada dez brasileiros acreditam que as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) que questionam a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro atrapalham as eleições.

De acordo com o levantamento, 37% da população dizem que as falas de Bolsonaro não atrapalham, 39% afirmam que atrapalham muito, e 21% dizem atrapalhar um pouco. Segundo os dados, 3% não sabem.

Entre as pessoas que cursaram o ensino superior, 46% dizem que as declarações atrapalham muito e 33% afirmam que não atrapalham.

Mais da metade dos entrevistados (52%) que recebe mais de 10 salários-mínimos afirma que as falas do mandatário não atrapalham o processo eleitoral deste ano. O índice vai a 47% entre os evangélicos.

Entre a população que se autodeclara preta, 42% consideram que as falas de Bolsonaro atrapalham muito. A taxa chega a 44% entre estudantes.

Já entre empresários, 31% pensam que as declarações atrapalham muito, 13% afirmam que atrapalham um pouco e 53% acreditam que não atrapalham.

Também há mudança de pensamento entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os apoiadores de Bolsonaro. Para aqueles que votaram no atual presidente, 11% afirmam que suas declarações atrapalham muito, 19% acham que atrapalham pouco e 69% dizem que não atrapalham.

Já entre os eleitores do petista, 52% acreditam que as declarações atrapalham muito, 21% que atrapalham um pouco e 24% que não atrapalham.

Ainda de acordo com os dados, a grande maioria da população (73%) diz confiar nas urnas eletrônicas . O índice, porém, caiu desde março deste ano.

Para 43% dos brasileiros não há chance de fraude nas eleições. Outros 34% veem muita chance de fraude. O índice sobe para 60% entre eleitores de Bolsonaro.

Para realizar o levantamento, o Datafolha entrevistou 2.556 pessoas presencialmente em 181 cidades do país entre os dias 25 e 26. A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo , tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no TSE com o número BR-05166/2022.

