O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja , está marcado para ocorrer na noite desta quarta-feira (18). Três anos após o anúncio da união, a celebração deve ocorrer em uma festa restrita em São Paulo .

Janja, de 55 anos, é nascida em União da Vitória, que fica a 243 km de Curitiba, capital do Paraná, e localizada na divisa com Santa Catarina. A noiva de Lula, no entanto, se mudou para Curitiba ainda na infância e em 1990 ingressou no curso de ciências sociais na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

De acordo com o perfil dela nas redes sociais, depois, se especializou em História na mesma instituição, em uma pós-graduação.

A socióloga fez carreira na empresa Itaipu Binacional, onde trabalha desde 2003 e já passou pelos cargos de coordenadora de programa e de assistente da direção-geral. Entre 2012 e 2016, também esteve na Eletrobrás como coordenadora de asseguração da Comissão de Sustentabilidade das empresas vinculadas à estatal. Depois desse período, voltou à Itaipu, deixando a hidrelétrica oficialmente em 2020.

Janja é filiada ao PT desde os 17 anos e defende pautas como a proteção dos animais e direitos das mulheres. Nas redes, se descreve como "petista de carteirinha" e tem participado de forma ativa na pré-campanha de Lula à Presidência.



A atuação da socióloga nos bastidores também se deu com viagens ao lado do ex-presidente pelo Brasil, América do Sul e Europa. Em uma dessas viagens, quando foram ao Ceará, a mulher publicou uma foto do casal, que viralizou após internautas comentarem sobre a boa forma de Lula.

O ex-presidente e Rosângela começaram o relacionamento antes de Lula ser preso, em 2018 . Durante o tempo em que ele esteve na cadeia, Janja escrevia cartas e o visitava.



A primeira aparição pública dos dois se deu em 8 de novembro de 2019, quando Lula deixou a prisão . Em seu primeiro discurso após o tempo recluso, ele mencionou a namorada, que o acompanhava no palanque. O casal vive junto desde então.

Antes disso, Lula já foi casado duas vezes: com Maria de Lourdes, com quem ficou de 1969 a 1971, e com Marisa Letícia, até 2017, quando ela faleceu.



