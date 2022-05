Rafael Cautella/Lide Ribeirão Preto Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

Sergio Moro se manifestou nesta segunda-feira (16) a respeito de seu depoimento à Polícia Federal sobre a mudança de domicílio eleitoral de Brasília para São paulo. Ao comentar o depoimento, o ex-ministro criticou a "naturalidade" em relação a candidatura de Lula.

"Nada há de ilegal com meu novo domicílio eleitoral. É um direito de todo brasileiro mudar. Sem problemas, prestarei todas as informações necessárias. Agora, é estranho esse questionamento enquanto a candidatura de um condenado em 3 instâncias seja tratada com naturalidade", escreveu Moro no twitter.

Nada há de ilegal com meu novo domicílio eleitoral. É um direito de todo brasileiro mudar. Sem problemas, prestarei todas as informações necessárias. Agora, é estranho esse questionamento enquanto a candidatura de um condenado em 3 instâncias seja tratada com naturalidade. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2022

O Ministério Público Eleitoral (MPE) de São Paulo determinou nesta segunda-feira à Polícia Federal a instauração de inquérito para investigar se o ex-juiz cometeu fraude ao realizar a mudança.

Segundo Moro, a alteração não é ilegal. A defesa do ex-ministro justificou que ele estabeleceu São Paulo como sua base política desde que voltou dos Estados Unidos, em novembro, e se filiou ao Podemos. Atualmente, Moro faz parte do União Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo . Siga também o perfil geral do Portal iG .