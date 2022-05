Daniel Castelo Branco/O Dia O que se sabe sobre o casamento de Lula, que acontece nesta quarta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua noiva, a socióloga Rosangela da Silva, conhecida como Janja, vão se casar, na noite desta quarta-feira (18), em uma cerimônia fechada e com uma lista de convidados restrita. A cerimônia está marcada para as 19h em uma casa de festa na capital paulista.

Petistas históricos, como o ex-ministro Zé Dirceu e Eduardo Suplicy, e nomes da cúpula da campanha de Lula, como o coordenador José Guimarães, ficaram de fora da lista de convidados. A ideia dos noivos foi convidar apenas pessoas mais próximas do casal.

Porém, algumas exceções foram feitas e a lista, que inicialmente tinha 150 pessoas, ultrapassou 200 nomes. Convidados como Chico Buarque e Carol Proner já comunicaram aos noivos que não vão comparecer porque estão fora do país. Outros artistas, como Daniela Mercury, confirmaram presença.

Deverão comparecer amigos de longa data e nomes fortes da pré-campanha, como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT); os ex-ministros Aloízio Mercadante (PT), Fernando Haddad (PT) e Franklin Martins; o senador Jacques Wagner (PT-BA) e os ex-governadores Wellington Dias (PT-PI) e Benedita da Silva (PT-RJ).

Há a possibilidade de que os filhos de Lula sejam padrinhos, já que o casamento será não só religioso, mas também civil. Pessoas próximas aos noivos relataram que a opção por familiares seria uma forma de evitar que amigos se sintam desprestigiados.

Privacidade

A cerimônia não vai ser aberta à imprensa e não tem o objetivo de ser um ato político. A decisão do casal é de que os aparelhos celulares vão ser proibidos, tanto por parte do staff do casamento quanto dos convidados. O convite impresso recomenda que as pessoas fiquem "longe dos celulares”.

A maioria dos detalhes da cerimônia foi organizada por Janja, que, segundo interlocutoras, esteve muito ocupada nas últimas semanas com o evento.



Casamento após 4 anos

Janja e Lula começaram o relacionamento no final de 2017, mas só o tornaram público em 2019, quando o petista ainda estava preso em Curitiba. A socióloga foi uma das pessoas mais presentes na vigília em frente à Polícia Federal quando Lula estava preso.

O casal deverá passar a lua de mel em São Paulo, sem viajar, porém também sem local divulgado, e a agenda externa deverá retomar na semana que vem, com viagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Perfil de Janja

A socióloga Rosangela da Silva, conhecida como Janja, tem 55 anos. Discreta, ela não é uma figura pública nas redes sociais. Janja tem um perfil do Instagram fechado e somente 763 seguidores. Ela é militante do PT desde 1983 e se formou na Universidade Federal do Paraná, entre 1990 e 1994, especializando-se em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável.

Ela já trabalhou na usina de Itaipu Binacional e passou pela Eletrobrás, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2016. Na Itaipu, atuou como coordenadora de programa e assistente da direção-geral e se aposentou em 2020. Nos bastidores, Janja é tida como uma figura de influência sobre Lula e vista com bons olhos por interlocutores do petista.

A reportagem do iG tentou contato com a assessoria de Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT) para esclarecer detalhes da cerimônia, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.



