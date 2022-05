Nelson Jr/SCO/STF O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que precisa de mais tempo para apurar novas diligências

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura as violações no uso da tornozeleira eletrônica por parte do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) . Essa investigação foi aberta quando as primeiras ocorrências de mau uso do aparelho foram constatadas, ainda em 2021.

A decisão do ministro atende a um pedido feito no último dia 28 pela Polícia Federal. No pedido, a PF afirma que o "prazo de permanência do inquérito em sede policial está expirado", e que precisa de mais tempo para que novas diligências, como a "apuração da localização de acesso ao sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros de Protocolo de Internet (IP - Internet Protoco!) e as Porta Lógicas, solicitados no item anterior", sejam feitas.

Outra diligência pendente, segundo a PF, é a tomada de depoimento da mãe do deputado federal.

Na decisão desta segunda-feira, Moraes considerou a necessidade de prosseguimento das investigações, "notadamente no que diz respeito à obtenção dos dados cadastrais dos usuários dos IPs apurados, para que seja possível a apresentação dos locais físicos de onde foram feitos acessos ao sistema da Câmara dos Deputados".

Na época das violações investigadas pelo inquérito, o monitoramento do uso do aparelho era feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Hoje, esse acompanhamento é feito pelo órgão equivalente no Distrito Federal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.