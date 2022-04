Reprodução 04/04/2022 Rodrigo Garcia terá o apoio dos políticos do PL nas eleições para governador em São Paulo

Um grande grupo de políticos do PL manifestou, na noite desta terça-feira (5), apoio ao governador de São Paulo, Rodrigo Maia. O anúncio dos membros do partido vem durante racha dentro da legenda.

No total, 3 deputados federais, 7 deputados estaduais, 30 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 80 vereadores da legenda afirmaram que estão do lado de Maia na disputa que também envolve Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo.

Tarcísio é representante do Republicanos nas eleições, contudo, já foi informado que receberá o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na corrida eleitoral de outubro.





“O PL já tinha firmado compromisso com o governador Rodrigo Garcia. Esse compromisso é algo que nós que estamos no mandato temos que cumprir. Político que não cumpre acordo não tem vida longa na política”, afirmou o deputado federal Márcio Alvino.

Além da falta de aproximação de Bolsonaro com os políticos de São Paulo, outros fatores que pesam no apoio parlamentares do PL a Rodrigo Garcia, e não a Tarcísio, é o eu perfeil conciliador e também o fato de ser uma pessoa que já conhece o estado de São Paulo.

