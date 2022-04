Ana Branco / Agência O Globo Paraty receberá maior montante enviado pelo governo





O governo federal enviou R$ 2,63 milhões em recursos para Angra dos Reis e Paraty, municípios atingidos pelas enchentes que assolam o Sul do Rio de Janeiro . As verbas constam em duas portarias publicadas nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Do montante, R$ 1,89 milhão irá para Paraty e os R$ 740 mil restantes para Angra. Os valores devem ser usados em até 180 dias para comprar cestas básicas, kits de higiene e de limpeza, colchões e combustível, além de aluguel de veículo.

Depois disso, os municípios terão até 30 dias para prestar contas. Ambas as cidades tiveram o estado de emergência reconhecido pelo governo. As portarias são assinadas pelo secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves.

Essas não foram as primeiras autorizações de liberação de recursos emergenciais para a região em decorrências das chuvas. O governo já havia repassado R$ 2,4 milhões para Angra na segunda-feira. Com isso, o total fica em torno de R$ 5 milhões.

No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou a destinação de R$ 3,92 milhões a 17 cidades de Rondônia, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia atingidas por desastres naturais. Delas, seis foram por fortes chuvas. O restante sofre com a estiagem, sendo dez no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

