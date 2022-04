Pablo Jacob / Agência O Globo Advogado deve se candidatar pelo PL





Advogado da família Bolsonaro , Frederick Wassef pretende se candidatar a deputado federal em São Paulo pelo PL, segundo o site “Metrópoles”. Wassef é dono do imóvel em Atibaia (SP) onde Fabrício Queiroz, acusado de ser operador de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi preso em 2020, quando estava foragido.

Em troca de mensagens, Queiroz e familiares se referiam ao advogado como “anjo”. O apelido batizou a operação que prendeu o ex-assessor de Flávio no interior de São Paulo.

Queiroz também pretende disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano, mas pelo PTB e no Rio.

A última polêmica envolvendo Wassef foi uma acusação de racismo e injúria racial. Ele se tornou réu em fevereiro deste ano após decisão da 3ª Vara Criminal de Brasília. O advogado nega as acusações e se diz vítima de perseguição e “fraude processual”. A denúncia descreve dois episódios envolvendo uma funcionária de uma pizzaria.

Na lista de bolsonaristas que se filiaram ao PL, partido do presidente, e pretendem disputar a Câmara dos Deputados por São Paulo estão os ex-ministros Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), além de Mario Frias, ex-secretário Especial de Cultura.

