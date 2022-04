Reprodução Publicação falsa indica que Barroso falou que Bolsonaro só seria reeleito "por cima do seu cadáver"





O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nota, nesta terça-feira, para desmentir fake news sobre o ministro Luis Roberto Barroso , que tem circulado nas redes sociais.

Conforme a publicação, Barroso teria dito em uma live, a juízes franceses, que Bolsonaro só seria eleito se passasse por cima de seu cadáver. O gabinete do ministro afirma, segundo a nota da Corte, que ele jamais deu essas declarações.





O texto atribuído falsamente a Barroso foi publicado em um “blog desconhecido e reproduzido via Whatsapp e em diversas postagens no Twitter”, segundo o STF. No comunicado, a Corte alertou para a “importância de não repassar informações publicadas em sites não confiáveis” e com declarações alarmistas.

“O Brasil vive a naturalização da mentira. Há uma nova atividade no país: a de traficante de notícias falsas. Vivemos uma decadência ética profunda", diz o ministro, na nota divulgada.

